"كلوب": "صلاح" يشبه "ماردوانا" في هذا الأمر

19 مارس 2018 - 11:04 ص

تغنى المدرب الألمانى، يورجن كلوب، بنجم فريقه، محمد صلاح بعد رباعيته في "واتفورد"، بهذه الكلمات سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية، الضوء على تصريحات مدرب ليفربول بعد فوز فريقه بخماسية أمام "واتفورد" في انفليد .

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني، يورجن كلوب، عقد مقارنة بين محمد صلاح ودييجو مارادونا بعد إحرازه أربعة أهداف أمام "واتفورد".

وقال مدرب ليفربول إن "الساحر المصري لديه نفس التأثير الذي حققه اللاعب الأرجنتيني الأسطوري رقم 10 "، مضيفًاك "آخر لاعب أعرفه كان له نفس التأثير على أداء الفريق كان دييجو مارادونا" .

وأردف: "أعتقد أن مو في طريقه ليكون أفضل لاعب في العالم، فأن يشترك في 5 أهداف هذا رائع لكن أن يحرز 4 هذا أكثر من رائع".

وأكد "كلوب" أن : "محمد صلاح يسير في طريق رائع، وهذا أمر مؤكد... أعضاء الفريق يحبون اللعب معه وهو أيضًا يحب اللعب معهم".

ويتصدر صلاح الآن قائمة هدافي أكبر خمسة دوريات في أوروبا، متجاوزا ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ومهاجم توتنهام، هاري كين.

لكن وفقا لـ"كلوب"، فإن اللاعب المصري، البالغ 25 عاما، يركز على طريقته الخاصة في اللعب"، لافتًا "لا أعتقد بأن محمد صلاح يريد أن يوضع في مقارنة مع ليونيل ميسي."

وذكرت الصحيفة أن صلاح هو أول نجم يسجل أربعة أهداف منذ لويس سواريز في 2013 وأول مصري يسجل "هاتريك" في البريميرليج ، وبهذا يتصدر "صلاح" قائمة هدافي الدوري بـ28 هدف .

وأضافت أن "صلاح" ، الذي سجل أربعة أهداف في مباراة فريقه الأخيرة، قال بعد انتهاء المباراة: "يجب أن أشكر زملائي في الفريق. بدونهم، لم أستطع الوصول إلى هذا الرقم".