  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
سعد الصغير

ماذا قال سعد الصغير في قاعة محاكمة ريهام سعيد

الرئيس السيسي في لقطة من الحوار

السيسى: "لن أكون محل إجماع مطلق"

ل

أسباب اختيار "ساندرا نشأت" لحوار الرئيس

ت

كواليس حوار الرئيس السيسي مع ساندرا نشأت

صورة الخبر

"كلوب": "صلاح" يشبه "ماردوانا" في هذا الأمر

النائب صلاح حسب الله

المتحدث باسم النواب: "السيسي" أهداه الله للشعب المصرى

ثورة 25يناير

صحف وقنوات تمسح أرشيف ثورة 25 يناير

امين

هل يعلن الإخوان التوبة؟

الروائي يوسف زيدان

خلاف حاد بين "أديب" و"زيدان" على الهواء

بالفيديو.. حملة إهانة لـ"الشوبكى" لدعم "مرتضى"

الشوبكى: 5 أسباب وراء أزمة الدواء فى مصر

صحيفة بريطانية:

"كلوب": "صلاح" يشبه "ماردوانا" في هذا الأمر

الرياضة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بسمة وهبة تهدد زوجها بالذبح لهذا السبب

#

كلوب: صلاح يستحق جائزة الأفضل في انجلترا ولكن...

#

"صلاح": هذا الشخص سبب تألقي مع "الريدز"

#

حفيدة رئيس سابق تعترف بتعرضها للاغتصاب

ليفربول

مارادونا

صلاح

ميرور

كلوب

تغنى المدرب الألمانى، يورجن كلوب، بنجم فريقه، محمد صلاح بعد رباعيته في "واتفورد"، بهذه الكلمات سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية، الضوء على تصريحات مدرب ليفربول بعد فوز فريقه بخماسية أمام "واتفورد" في انفليد .

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني، يورجن كلوب، عقد مقارنة بين محمد صلاح ودييجو مارادونا بعد إحرازه أربعة أهداف أمام "واتفورد".

وقال مدرب ليفربول إن "الساحر المصري لديه نفس التأثير الذي حققه اللاعب الأرجنتيني الأسطوري رقم 10 "، مضيفًاك "آخر لاعب أعرفه كان له نفس التأثير على أداء الفريق كان دييجو مارادونا" .

وأردف: "أعتقد أن مو في طريقه ليكون أفضل لاعب في العالم، فأن يشترك في 5 أهداف هذا رائع لكن أن يحرز 4 هذا أكثر من رائع".

وأكد "كلوب" أن : "محمد صلاح يسير في طريق رائع، وهذا أمر مؤكد... أعضاء الفريق يحبون اللعب معه وهو أيضًا يحب اللعب معهم".

ويتصدر صلاح الآن قائمة هدافي أكبر خمسة دوريات في أوروبا، متجاوزا ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ومهاجم توتنهام، هاري كين.

لكن وفقا لـ"كلوب"، فإن اللاعب المصري، البالغ 25 عاما، يركز على طريقته الخاصة في اللعب"، لافتًا "لا أعتقد بأن محمد صلاح يريد أن يوضع في مقارنة مع ليونيل ميسي."

وذكرت الصحيفة أن صلاح هو أول نجم يسجل أربعة أهداف منذ لويس سواريز في 2013 وأول مصري يسجل "هاتريك" في البريميرليج ، وبهذا يتصدر "صلاح" قائمة هدافي الدوري بـ28 هدف .

وأضافت أن "صلاح" ، الذي سجل أربعة أهداف في مباراة فريقه الأخيرة، قال بعد انتهاء المباراة: "يجب أن أشكر زملائي في الفريق. بدونهم، لم أستطع الوصول إلى هذا الرقم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سر غضب السادات على مصطفى أمين
» إسرائيل تعتقل فرنسيا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "التموين" تكشف حقيقة حذف أصحاب دخل 2500 جنيه
» زوجة "أردوغان" تسقط عقوبة السجن عن فنانة بعد اعتذارها
» مدرس يهدد طالبة بالجنس أو الرسوب
» عيد يحذر من توظيف صلاح سياسيًا
» لهواة السفر.. هذه الدولة تقدم الجنسية "ببلاش"
» رسميا.. عرض خليجي لـ"السعيد"
» بالفيديو.. شباب يرقصون بفساتين في حفل زفاف
» طرد فنانة شهيرة من مصر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان