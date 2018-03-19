  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
سعد الصغير

ماذا قال سعد الصغير في قاعة محاكمة ريهام سعيد

الرئيس السيسي في لقطة من الحوار

السيسى: "لن أكون محل إجماع مطلق"

ل

أسباب اختيار "ساندرا نشأت" لحوار الرئيس

ت

كواليس حوار الرئيس السيسي مع ساندرا نشأت

صورة الخبر

"كلوب": "صلاح" يشبه "ماردوانا" في هذا الأمر

النائب صلاح حسب الله

المتحدث باسم النواب: "السيسي" أهداه الله للشعب المصرى

ثورة 25يناير

صحف وقنوات تمسح أرشيف ثورة 25 يناير

امين

هل يعلن الإخوان التوبة؟

الروائي يوسف زيدان

خلاف حاد بين "أديب" و"زيدان" على الهواء

بالفيديو.. حملة إهانة لـ"الشوبكى" لدعم "مرتضى"

الشوبكى: 5 أسباب وراء أزمة الدواء فى مصر

كواليس حوار الرئيس السيسي مع ساندرا نشأت

آخر الأخبار

ت
ت

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

ساندرا نشأت تواجه«السيسي» بأسئلة جريئة

#

الديهي: القضية الفلسطينية أمانة في رقبة مصر

#

بالفيديو.. إلهام شاهين تطالب السيسى بالترشح لفترة ثانية

#

فنانة شهيرة تدعو السيسي لحضور "سيلفي مع الموت"

السيسي

المواطن

إكسترا نيوز

حوار

 كشفت مصادر عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مرحبًا بجميع الأسئلة التي طرحت عليه، ووصلت لأكثر من 100 سؤال، مشيرة إلى أن الرئيس تعامل مع فريق العمل كأبناء، وظل يضحك معهم، وحرص على توفير كل سبل الراحة أثناء التصوير.

وتابعت المصادر أن فريق البرنامج صور جزءًا مع الرئيس أثناء سيره في حديقة النادي، بدون إعداد مسبق، جرى أثناء مشاهدتهم له يتجول في الحديقة فتحدثوا معه أثناء سيره، ورحب بهم، وأصر على الإجابة عن جميع الأسئلة، فضلا عن رده على جميع استفسارات المواطنين بشأن كل القضايا.

ونوهت المصادر بأن تصوير البرنامج استغرق 6 ساعات كاملة بأحد نوادي القوات المسلحة، بينما استغرق تصوير البرومو في المحافظات 10 دقائق، وجرى التصوير فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والجيزة وجنوب سيناء، وشرم الشيخ، وغيرها من المحافظات.

ونقلت ساندرا نشأت من خلال الحوار نبض الشارع المصري وأحلامه المستقبلية للرئيس


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سر غضب السادات على مصطفى أمين
» إسرائيل تعتقل فرنسيا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "التموين" تكشف حقيقة حذف أصحاب دخل 2500 جنيه
» زوجة "أردوغان" تسقط عقوبة السجن عن فنانة بعد اعتذارها
» مدرس يهدد طالبة بالجنس أو الرسوب
» عيد يحذر من توظيف صلاح سياسيًا
» لهواة السفر.. هذه الدولة تقدم الجنسية "ببلاش"
» رسميا.. عرض خليجي لـ"السعيد"
» بالفيديو.. شباب يرقصون بفساتين في حفل زفاف
» طرد فنانة شهيرة من مصر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان