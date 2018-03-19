تعرف على موعد حوار "السيسي" والقنوات الناقلة

19 مارس 2018 - 11:09 ص

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي الظهور غدًا الثلاثاء في حوار عبر فضائية "إكسترا نيوز"، يوضح من خلاله القضايا التي تهم المواطن، وفقا لما أعلنته القناة في خبر عاجل لها.

ومن المقرر بث الحوار في الساعة الثامنة مساء.

ويخوض الرئيس عبدالفتاح السيسي السباق الانتخابي بعد ترشحه لفترة رئاسية ثانية والتي بدأت فعالياتا بتصويت المصريين بالخارج وبدأت السفارات المصرية بعملية فرز الأصوات ومن المقرر اعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية الفرز.

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