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حزمة إجراءات لتشجيع الطلاب على التصويت بالانتخابات الرئاسية

قبلي وبحري

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

حسين عثمان

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غياب المنافسة قتل جاذبية الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط  دور الجامعات المصرية خلال الأيام المقبلة فى توعية الشباب بضرورة المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الأسبوع المقبل مضيفًا أن المسئولية الملقاة على عاتق الجامعات المصرية لا تنحصر فى العملية التعليمية فقط ولكن هناك دور تثقيفي وتنويري لشبابها بمدى التحديات والصعوبات التي تواجه الوطن وكيفية مواجهتها ودور الشباب الهام والفاعل فى بناء الوطن وتقدمه كاشفاً عن أن جامعة أسيوط تضم أكثر من 112 ألف شاب من أبنائها الطلاب سواء بالمرحلة الجامعية أو الباحثين بالدراسات العليا فى مختلف كليات الجامعة.

وقد أشار رئيس جامعة أسيوط أن الأيام القادمة سوف تشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات لتشجيع أبنائها الطلاب على التصويت فى الانتخابات والتي سوف تتضمن تكليف عمداء الكليات بقيام أعضاء هيئة التدريس وإدارات رعاية الشباب بالتعاون مع أعضاء اتحاد الجامعة فى توعية الطلاب بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي ، ومراعاة حق الطلاب المغتربين فى التصويت مع عدم تأثير ذلك سلباً على نسبة الغياب خلال الأيام المحددة للانتخابات بالإضافة إلى تكليف الجهات المختصة بوضع موقع اللجنة العليا للانتخابات على المواقع والصفحات الالكترونية التابعة للجامعة لتيسير عملية الاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية.

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