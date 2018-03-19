كثافات مرورية بمحاور الجيزة

19 مارس 2018 - 11:15 ص

شهدت الحركة المرورية بمعم محاور الجيزة كثافات مروية بسبب زيادة الأحمال منها أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة ويفضل كوبرى الجلاء بديل مرورى كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة بسبب منطقة المدارس.

وظهرت كثافات متحركة بشارع السودان أمام القادم من فيصل وميدان الجيزة إلى محطة مترو جامعة القاهرة وأمام المتجه من الدائرى حتى منطقة الجامعة بالتزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس وكذلك الأمر بمنطقة ميدان الجامعة و بمحيط أعمال نفق النهضة.