  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:09 م
بحث متقدم
سعد الصغير

ماذا قال سعد الصغير في قاعة محاكمة ريهام سعيد

الرئيس السيسي في لقطة من الحوار

السيسى: "لن أكون محل إجماع مطلق"

ل

أسباب اختيار "ساندرا نشأت" لحوار الرئيس

ت

كواليس حوار الرئيس السيسي مع ساندرا نشأت

صورة الخبر

"كلوب": "صلاح" يشبه "ماردوانا" في هذا الأمر

النائب صلاح حسب الله

المتحدث باسم النواب: "السيسي" أهداه الله للشعب المصرى

ثورة 25يناير

صحف وقنوات تمسح أرشيف ثورة 25 يناير

امين

هل يعلن الإخوان التوبة؟

الروائي يوسف زيدان

خلاف حاد بين "أديب" و"زيدان" على الهواء

بالفيديو.. حملة إهانة لـ"الشوبكى" لدعم "مرتضى"

الشوبكى: 5 أسباب وراء أزمة الدواء فى مصر

كثافات مرورية بمحاور الجيزة

قضايا وحوادث

كثافات مرورية
كثافات مرورية

أخبار متعلقة
#

كثافات مرورية بمحاور الجيزة

#

كثافات مرورية تضرب شوارع الجيزة

#

تعرف على نصائح المرور لتفادي زحام كوبري أكتوبر

#

كثافات مرورىة على محاور الجيزة بسبب زيادة الأحمال

القاهرة

الجيزة

كثافات مرورية

زيادة الاحمال

محاور

شهدت الحركة المرورية بمعم محاور الجيزة كثافات مروية بسبب زيادة الأحمال منها أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة ويفضل كوبرى الجلاء بديل مرورى كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة بسبب منطقة المدارس.

وظهرت كثافات متحركة بشارع السودان أمام القادم من فيصل وميدان الجيزة إلى محطة مترو جامعة القاهرة وأمام المتجه من الدائرى حتى منطقة الجامعة بالتزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس وكذلك الأمر بمنطقة ميدان الجامعة و بمحيط أعمال نفق النهضة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سر غضب السادات على مصطفى أمين
» إسرائيل تعتقل فرنسيا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "التموين" تكشف حقيقة حذف أصحاب دخل 2500 جنيه
» زوجة "أردوغان" تسقط عقوبة السجن عن فنانة بعد اعتذارها
» مدرس يهدد طالبة بالجنس أو الرسوب
» عيد يحذر من توظيف صلاح سياسيًا
» لهواة السفر.. هذه الدولة تقدم الجنسية "ببلاش"
» رسميا.. عرض خليجي لـ"السعيد"
» بالفيديو.. شباب يرقصون بفساتين في حفل زفاف
» طرد فنانة شهيرة من مصر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان