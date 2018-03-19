20 شاعرًا شابًا فى افتتاح نادي الأدب بتربية أسيوط

19 مارس 2018 - 11:17 ص

افتتح اليوم الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية جامعة أسيوط، نادي الأدب بالكلية بحضور الدكتور على صلاح المستشار الثقافي لنادي الأدب والشاعر الكبير الدكتور سيد عبدالرازق وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية منهم 20 طالبًا لهم أعمال أدبية متميزة.

بدأت فعاليات الافتتاح بكلمة من الدكتور عادل النجدي وجه خلالها الشكر لكل من الدكتور سيد عبدالرازق لحضوره الافتتاح والدكتور على صلاح لجهوده الكبيرة في مجال الأنشطة الثقافية الطلابية ،وإدارة رعاية الشباب بالكلية لمجهوداتهم الكبيرة في كل الأنشطة.

ثم كلمة من الدكتور على صلاح وجه فيها الشكر للدكتور عادل النجدي على جهوده في إنشاء نادي الأدب بالكلية الذي طالما حلم به الأدباء من طلبة الكليه ليكون حلقة وصل بينهم ومعرضا يقدم فيه الطلاب أعمالهم الأدبية .

ثم قام الدكتور سيد عبدالرازق بإلقاء عدة قصائد من دواوينه حملت عناوين المدينة لا تبالي ، إلى امرأة تركتني وسافرت، وحدها في الغرفة .

ثم قام الطلاب أبوبكر أصيل وياسر عاطف وكريمة عبدالستار وكرلس المصري بعرض مجموعة من أعمالهم الشعرية .

وقال الدكتور عادل النجدي إن الكلية تزخر بالمواهب الواعدة من الطلبة في مواهب شتى منها الكتابة الأدبية، وإنشاء نادي الأدب خطوة لوضع هذه المواهب على الطريق الصحيح من أجل الانطلاق إلى عالم الاتقان والاحتراف . وأضاف النجدى أنه قرر أن يعقد ندوة أسبوعية لنادي الأدب يتم فيها استضافة أحد الأدباء الكبار لعرض أعمال الطلبة عليه للاستفادة من خبراته . وأكد النجدي أن نادي الأدب بصدد إصدار مجلة تنشر فيها الأعمال الجيدة للطلبة وبذلك يصبح لكلية التربية السبق والريادة في إصدار مجلة أدبية لأعمال الطلبة على مستوى الجامعة .