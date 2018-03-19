أسباب اختيار "ساندرا نشأت" لحوار الرئيس

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ساندرا نشات

قال الكاتب الصحفي خالد سيد أحمد، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى للمخرجة ساندرا نشأت جاءت لأسباب عدة كان من أهمها بحث الرئيس عن وجه جديد يطل به علي المصريين أضافة الي البحث عن أسلوب جديد في أدراه الحوار.

وأضاف في مقال له بجريدة الشروق تحت عنوان، "الرئيس وساندرا"، :"موافقة الرئيس السيسي على الظهور مع المخرجة ساندرا نشأت في فيلمها التسجيلي الجديد، الذي يحمل عنوان «شعب ورئيس» يتضمن الكثير من الرسائل الصريحة للإعلام الموالي الذي حاول خلال السنوات الماضية ترسيخ ثقافة الصوت الواحد وتغييب السياسة والتماهي إلى حد التطابق مع مواقف السلطة التنفيذية، وتأييدها في كل كبيرة وصغيرة، وكأنها دائما على الحق المبين.

وتابع، :"هذا الوضع خلق حالة من النفور العام لدى العديد من المواطنين الذين أداروا ظهورهم للكثير من هذه الشاشات، التي فقدت بريقها ومصداقيتها ومهنيتها، فالدوائر المحيطة بمراكز صناعة القرار أدركت هذا الأمر جيدا ورأت أن ظهور الرئيس مع الوجوه نفسها التي ظهر معها قبيل ولايته الأولى في 2014 لن يحقق النتائج المرجوة، وبالتالي يجب أن يطل مع وجه آخر جديد وغير "حروق" شعبيا فوقع الاختيار على ساندرا نشأت التي قدمت من قبل أعمالا حازت إعجاب الجمهور مثل "مصر جميلة خليك فاكر" و"بتحلم بإيه".


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