الحكومة الألمانية تطالب مصر بإنهاء الممارسات القمعية

19 مارس 2018 - 11:26 ص

دعت مفوضة حقوق الإنسان للحكومة الألمانية ،بيربل كوفلر، الإدارة في القاهرة لنهاية الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، بحسب موقع" دويتشد لاند فونك" الألماني.





وأوضحت السياسية الألمانية التابعة لحزب الديمقراطي الاجتماعي، أنها على خلفية التقارير الصحفية المنتشرة يساورها القلق فيما يخص الاعتقالات وممارسات التخويف، والقيود الكبيرة المفروضة على حرية التجمع و الرأي في مصر، فضلًا عن التعامل الصارم تجاه وسائل الإعلام المستقلة.





وطالبت أجهزة الدولة بالسماح وتمكين الشعب المصري أجمع من ممارسته حق الحرية الذي يكفله الدستور.





يذكر أنه من المقرر انعقاد الانتخابات الرئاسية داخل مصر في الفترة ما بين 26 حتى 28 من الشهر الحالي، علمًا بأن التصويت في الخارج قد بدأ يوم الجمعة الماضي.





فيما كان قد ذكر موقع "فراكفورتر ألجماينة" الألماني أن حقوقيين ألمان انتقدوا الحكومة المصرية الحالية بشدة قبل الانتخابات الرئاسية بعد أيام ، حيث قالت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان يوم الخميس في فرانكفورت إن مصر باتت الآن أكثر تعسفًا من عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك".





وتتوقع المنظمة الحقوقية فوز الرئيس السيسي بالانتخابات التي ستقام لمدة ثلاثة أيام، من 26 إلى 28 مارس ستجرى في مصر.



