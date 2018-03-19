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سعد الصغير يحضر جلسة محاكمة ريهام سعيد

قضايا وحوادث

ريهام سعيد
ريهام سعيد

شيماء السيد

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حضر منذ قليل الفنان سعد الصغير جلسة محاكمة ريهام سعيد التي سوف تنعقد بعد قليل أمام الدائرة "23" بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد البدوي في أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التليفزيوني الذي تقدمه، في قضية اتهامهم جميعا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.

وأكد الفنان سعد الصغير أنه حضر متضامنًا مع الاعلامية ريهام سعيد لمعرفته اإسانيتها وأنا كسعد أتمني أن أكون ريهام سعيد لعملها الإنساني الذي كنت شاهدًا عليه لانها كانت سوف تقوم بالمساعدة في إجراء 23 عملية خلال هذا الشه .

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار ومحمد احمد الجندي وسكرتارية محمد فريد وسيد نجاح

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أمر قبل نحو أسبوع بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ضم أحمد عاصي مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلي النيابة، برئاسة إسلام الجوهري رئيس النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، عن أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.


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