» "صلاح" و"المحمدي" يطيران إلي سويسرا

19 مارس 2018 - 03:11 م

يطير اليوم اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بصحبة أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا إلى سويسرا للمشاركة في معسكر المنتخب الوطني قبل وديتي اليونان والبرتغال، ومن المقرر ان يصل النجمان مساء اليوم.

ونشر "المحمدى" صورة عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور "إنستجرام" برفقة محمد صلاح على متن الطائرة فى طريقهما إلى سويسرا.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره البرتغال يوم 23 مارس الجاري فى مباراة ودية بسويسرا، على هامش معسكر "الفراعنة" الذى يتضمن خوض مباراة ودية أخرى أمام اليونان.

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