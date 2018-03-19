القبض على «الجحش» وبحيازته 6 كيلو حشيش و6000 قرص مخدر

19 مارس 2018 - 03:21 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط عاطل وبحيازته 6 كيلوجرامات حشيش و5790 قرصًا مخدرًا قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم ثان المحلة فى إطار ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصة ضبط العناصر المؤثرة فى سوق الاتجار بالمواد المخدرة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان المحلة مفادها قيــام المدعو " محمد ا س ع " وشهرته "محمد الجحش" عاطل 54 سنه، مقيم بمنطقة منشية البكرى دائرة القسم، سبق اتهامه فى عدد ( 4 ) قضايا ( مخدرات - نشل ) آخرها القضية رقم 1403 جنايات ثالث المحلة 2015 ( مخدرات ) بحيازته وإحرازه مواد المخدره لترويجها على عملائه بدائرة القسم على نطاق واسع.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم أثناء ترويجه للمواد المخدرة مستقلاً سيارة قيادته رقم 90413 ملاكى الغربية - ماركة تويوتا فضى اللون، باسم زوجته سماح محمد السيد احمد ربيع وبحوزته عدد ( 55 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 6 كيلو جرامات تقريبا - 3800 قرص ترامادول -1990 قرص كبتاجون - 113000 جنيه - هاتف محمول ) تم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال على عملائه والسيارة المضبوطة لاستخدامها لترويج تجارته الآثمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4221 جنايات قسم ثان المحلة 2018.