  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:17 م
بحث متقدم
موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

موسى مصطفى: تأييدي لـ«السيسي» أكذوبة جديدة

اللواء يحيى كدوانى

«دفاع النواب»: الخلافات مع السودان «سحابة صيف»

رونالدو وصلاح

«رونالدو» يطالب إدارة ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»

انتخابات الرئاسة

أول تصريح من«الوطنية للانتخابات» عن أعداد المشاركين

السيسي والبشير (أرشيفية)

تفاصيل لقاء السيسي بالبشير: ليس أمامنا إلا التعاون

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عالي»

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عالي»

عبود الزمر

«الزمر»: هذا هو المخرج الوحيد من أزمة مصر

م

أول صور لطائرة المنتخب.. و"الحضري وصلاح" يتصدران

ريهام سعيد بسجن النسا

اتهامات بالخداع واستغلال للفقر بقضية ريهام سعيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تلتزم الصمت وتقرأ القرآن

القبض على «الجحش» وبحيازته 6 كيلو حشيش و6000 قرص مخدر

قبلي وبحري

المتهم
المتهم

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

القبض على سائح حاول تهريب 28 كيلو ذهب

#

ضبط 2 كيلو هيروين بحوزة 3 عاطلين بالقليوبية

#

ضبط 20 ألف قرص مخدر و10 كيلو حشيش بحوزة عاطل في المحلة

#

أمن الجيزة: ضبط 11 ألف قرص "فياجرا" مغشوشة بمخزن بإمبابة

حشيش

اقراص مخدرة

مدير أمن الغربية

قسم ثان طنطا

عناصر إجرامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط عاطل وبحيازته 6 كيلوجرامات حشيش و5790 قرصًا مخدرًا قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم ثان المحلة فى إطار ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصة ضبط العناصر المؤثرة فى سوق الاتجار بالمواد المخدرة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود  معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان المحلة مفادها قيــام المدعو " محمد ا س ع " وشهرته  "محمد الجحش" عاطل 54 سنه، مقيم بمنطقة منشية البكرى دائرة القسم، سبق اتهامه فى عدد ( 4 ) قضايا ( مخدرات - نشل  ) آخرها القضية رقم 1403 جنايات ثالث المحلة 2015 ( مخدرات )  بحيازته وإحرازه مواد المخدره لترويجها على عملائه بدائرة القسم على نطاق واسع.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم  أثناء ترويجه للمواد المخدرة مستقلاً سيارة قيادته رقم 90413 ملاكى الغربية - ماركة تويوتا فضى اللون، باسم زوجته سماح محمد السيد احمد ربيع  وبحوزته عدد ( 55  طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 6 كيلو جرامات تقريبا - 3800 قرص ترامادول -1990 قرص كبتاجون - 113000 جنيه - هاتف محمول ) تم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال على عملائه والسيارة المضبوطة لاستخدامها لترويج تجارته الآثمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم  4221 جنايات قسم ثان المحلة 2018.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 36 إرهابيًا في سيناء
» مقاول ينصب على الحكومة ويستولي على 15 مليون جنيه
» حملة المؤهلات بسوهاج يهربون إلى المحاجر بـ50 جنيهًا
» شباب«الداخلة» يهربون للعمل على"عربات الفول"
» تأجيل محاكمة عيسى حياتو لـ 16 إبريل
» تأجيل إعادة محاكمة «دومة» في «أحداث مجلس الوزراء»
» "صلاح" على خطى "ميسى"
» تعليق ساخر من هنيدى على وساطته لـ"عبد الله السعيد"
» "صلاح" و"المحمدي" يطيران إلي سويسرا
» مصرع ربة منزل أسفل عجلات «قطار الصعيد» بالمنيا
» كيم كاردشيان تهدد زوجها بالطلاق

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان