» "صلاح" على خطى "ميسى"

19 مارس 2018 - 03:22 م

عندما ذًكر اسم أفضل لاعب في العالم أمام مدرب نادي "ليفربول" الإنجليزي، يورجن كلوب، بات الأخير متحفظًا، إذ صرح " لا اعتقد أن أحدًا يريد أن يقارن بـ"ميسي" ، إذ أنه أثيبت مدى مهارته على مدار 20 سنة كاملة، إلا أن "مو" على الطريق ذاته"، وهذا جيد"، بحسب موقع "زاربروكر تسايتونج" الألماني.

وأوضح الموقع، أن تعيلق "كلوب" هذا جاء بعد أن تألق "صلاح" في مباراة "واتفورد" الإنجليزي، حيث حسم الفرعون المصري المباراة من خلال إحراز أربعة أهداف و صنع آخر بمفرده، ولهذا بات شائعًا السؤال عن التشابهات بين "صلاح" وبين ليونيل ميسي، اللاعب الأرجنتيني، الذي ظفر بلقب أفضل لاعب في العالم ويلعب لصالح نادي "برشلونة" الإسباني.

وقد أضاف، "صلاح" 28 هدفًا إلي رصيده بعد 31 مباراة، إي أنه تخطي هاري كان اللاعب في توتنهام الإنجليزي، كما أن "صلاح" يعد أمل الريدز في لقاء ربع النهائي في دوري الأبطال ضد غريمه الانجليزي "مانشستر سيتي" في مستهل شهر أبريل.

وألمح الموقع أن "كلوب" مازال يندهش من أداء "صلاح"، مصرحًا "قد أجاب على السؤال الذي طالما فكرت فيه من خلال الأربعة أهداف التي أحرزها، فقد تيقنت أنه مميز جدًا".

واستطاع صلاح، أن يصبح في أول موسم له لأهم لاعبي الفريق بل في أوروبا بأسرها، كما أن المتخصصين متحمسون جدًا لـصلاح، حيث يقول أيقونة "ليفربول"، ستيفن جيراد عن صلاح، أفضل لاعب في أفريقيا لهذا العام، " نشهد بداية رحلة أحد العظام".