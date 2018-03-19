«الزمر»: هذا هو المخرج الوحيد من أزمة مصر

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مصر

سيناء

عبود الزمر

اليسيس

قال القيادي في الجماعة الإسلامية الشيخ عبود الزمر، إن المناخ السياسي في مصر يحتاج إلى حزمة من الاجراءات .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المصريون" إن من أولويات تلك الإجراءات، هي الإفراج عن كافة الصحفيين المحتجزين ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة عدا المواقع الإباحية بالإضافة الي الإفراج عن جميع الحالات لكبار السن فوق الستين وكذا الحالات المرضية.

وتابع "الزمر"،: "يجب استكمال الإفراج عن النشطاء السياسيين بالعفو الرئاسي عن الباقين منهم، وايضًا، السماح لأسرة الدكتور محمد مرسي بالزيارة وطمأنة المجتمع على حالته الصحية، وتوضيح أهداف حملة سيناء وأنها ليست داخلة فيما يسمى صفقة القرن واعلان بيان بالانجازات والتعويضات وخطة التنمية بشكل عام".

وطالب في تصريحاته بإغلاق ملفات كل من احتجز على خلفية الترشيح للرئاسة أمثال الفريق عنان، وحفظ التحقيقات والعفو عن العقيد قنصوه ليعود الجميع الى منازلهم، مضيفا:"أرى أن كل ذلك سيفيد المجتمع اذ لا خوف مطلقا من هذه الانفراجة فالأمور مستتبة والحمد لله".

واختتم تصريحاتة بقوله، "إذا كنت مكان المسئولين لا قدر الله لأفرجت فورا عن جميع المحتجزين بما فيهم الدكتور محمد مرسي الى منازلهم ، وتفرغت لمشروعات التنمية ، بل ولرفعت حالة الطوارئ فلسنا بحاجة اليها ، لكون القانون العادي يكفي لمواجهة الجريمة، وأن الرفع الفوري سيكون معبرا عن الموقف الحقيقي للوطن الآمن المستقر ، وهذا ما نتمناه".


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