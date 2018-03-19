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تحميل البضائع ورعى الأغنام.. "لقمة كفاح" لطلاب البحر الأحمر

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تحميل البضائع ورعى الأغنام.. "لقمة كفاح" لطلاب البحر الأحمر
تحميل البضائع ورعى الأغنام.. "لقمة كفاح" لطلاب البحر الأحمر

البحر الأحمر- حسن حمدان

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تحميل البضائع ورعى الأغنام.. لقمة كفاح لطلاب الجامعة

الطلاب

البحر الأحمر

رعي الأغنام

تحميل البضائع

ينتظر طلاب الجامعات بالبحر الأحمر، فرص الإجازات لنصف العام أو الصيفية بفارغ الصبر، للبحث عن فرص عمل لسد احتياجاتهم.

"المصريون" رصدت طلاب الجامعات الذين يعملون فى عدة مهن لا تليق بمكانة طالب جامعى، ولكن الاحتياج للمادة يجبرهم على العمل فى تلك المهن.

ففى منفذ حدربة جنوب مدينة حلايب آخر الحدود المصرية السودانية بمحافظة البحر الأحمر، يعمل طلاب الجامعات فى إجازة الصيف وغيرها  فى تحميل البضائع، التى تغادر من المنفذ بمصر إلى السودان، وكذلك تنزيل البضائع المقبلة.

يقول عيسى محمد، أحد شباب مدينة حلايب، وطالب فى إحدى الجامعات المصرية، إننا نضطر للعمل فى تحميل البضائع الواردة من السودان والبضائع المصدرة للسودان من خلال منفذ حدربة، مضيفا أنه يوجد شباب جامعى يعمل فى رعى الأغنام، لأن الاستيراد والتصدير من منفذ حدربة ضعيف، ومهنة الرعى متوارثة من الآباء والأجداد، وكل مَن يعمل فى مهنة الرعى يكون لديه قطيع من الأغنام أو الإبل والماعز، ويكثر الرعى عند سقوط الأمطار فى المنطقة.

وأضاف ياسر خليل، أحد أهالى مدينة القصير، أن معظم شباب المدينة لجأوا إلى مهنة صيد الأسماك فى مياه البحر، لأن مدينة القصير كانت فى الماضى قلعة الصناعة بمحافظة البحر الأحمر، وأهملت منذ سنين والآن لا توجد بها أى مقومات للإنتاج سوى لجوء طلاب الجامعات للعمل فس حرفة الصيد بالبحر أو الغطس فى القرى السياحية.

فيما أكد عبد الباسط شاذلى حسن، مدير شئون عاملين بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن معظم طلاب الجامعات عقب الامتحانات يأتون إلى الفندق للعمل فى أى مهنة وأغلبهم يعمل فى مهنة السيرفيس، لأنها تعلمهم اكتساب اللغة وإتقانها من خلال الممارسة، والبعض الآخر يعمل فى الأقسام الأخرى المتاحة.

وتابع محمد حجاج، طالب بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، أنه "عقب الامتحانات فى إجازة الصيف أعمل فى مجال السياحة بمدينة الغردقة  وتحديدا فى قسم الصيانة فى تصليح وتركيب الدوائر الكهربائية، وهذه المهنة تعلمتها منذ الصغر من أبناء عمومتى وركزت فيها حتى أتقنتها  وكل عام فى الإجازة أذهب للعمل فى الفنادق والقرى السياحية حتى اكتسبت خبرة كبيرة جدا وهذه المهنة مربحة لى فى الوقت الحالى لأننى أحب أن أعتمد على نفسى".












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