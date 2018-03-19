«الأنامل الذهبية» يحصد جائزة مهرجان أفلام المدارس بالمنيا

19 مارس 2018 - 04:21 م

حصد فيلم "الأنامل الذهبية" جائزة أفضل فيلم في المهرجان الرابع لأفلام المدارس بالمنيا من المدرسة الرسمية المتميزة للغات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته مديرية التعليم في المنيا، بمسرح ديوان عام المحافظة، لعرض وتقييم 84 فيلمًا تنافست في المهرجان الرابع لأفلام المدارس، تحت رعاية عصام البديوي المحافظ، وبحضور أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد عزب وكيل الوزارة ودكتور على عبدالسلام مدير التعليم.

كما حصدت مدرسة ملوى الثانوية الصناعية بنات المركز الأول، عن فيلم حكاية حلم كأفضل تصوير، وأفضل مونتاج مدرسة الثانوية بنين مغاغة بالمركز الأول عن فيلم "أنتو مين" وحصدت جائزة أفضل فكرة مدرسة السلام الثانوية بنات حيث فازت بالمركز الأول عن فيلم "أبلة فكيهة رقم 8، وفاز بأفضل إخراج مدرسة الحرية الابتدائية عن فيلم المنادى.

وقالت عبير إسماعيل الموجه العام للإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن 84 فيلمًا وصل إلي التصفيات النهائية للمهرجان، بعد أن تقدمت جميع الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة بـ 175 فيلمًا متنوعًا.

وضمت لجنة التحكيم كل من: الدكتور حسن على رئيس اللجنة وعميد كلية الإعلام بجامعة السويس، والمهندس أسامة الشيخ رئيس شرف المهرجان، ومجدى لاشين رئيس إتحاد الإذاعة والتيلفزيون، وعادل معاطى كاتب وشاعر وإعلامي، وهانى كمال مدير عام الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التعليم.

وقد فازت إدارة المنيا ب 5 جوائز وإدارة بني مزار بعدد 4 وإدارة ملوي بـ 4 وإدارة مطاي بعدد 2 ومغاغة بـ 2 وسمالوط 1 وإدارة ابوقرقاص حصدت جائزة خاصة للطالبة مريم.