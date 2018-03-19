أول تصريح من«الوطنية للانتخابات» عن أعداد المشاركين

19 مارس 2018 - 04:31 م





أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الاقتراع في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، في 124 دولة بالخارج، ووصفت الإقبال بالجيد والمرضى خلال أيام الاقتراع الثلاثة، موضحة أنه لن يتم الإعلان عن نتيجة التصويت في الخارج بمفردها وسيتم الانتظار لحين انتهاء الاقتراع بالداخل وبما يتضمنه من أعمال فرز وحصر أصوات الناخبين، ثم إعلان النتائج بصورة تفصيلية في الموعد المحدد لها بعد ضم أصوات الناخبين داخل مصر وخارجها، أول مايو المقبل.





وقال المستشار لاشين إبراهيم، في تصريح للصحفيين ، إن الهيئة ستقوم، بحصر عدد وأسماء من قاموا بالإدلاء بأصواتهم، وذلك عقب انتهاء العملية الانتخابية خارج مصر، ورفع تلك الأسماء من قاعدة بيانات الناخبين ، داخل مصر قبل بدء التصويت بالداخل المقرر إجراؤه أيام 26 و 27 و 28 مارس، وذلك حرصا على عدم تكرار التصويت وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.





وأكد لاشين على أن قاعدة بيانات الناخبين تم تحديثها في وقت سابق بإضافة كل من بلغ سن 18 سنة بصورة تلقائية، مع استبعاد المتوفين والممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية وفقا للضوابط المحددة قانونا، مشيرا إلى أن التعديل في قاعدة البيانات توقف تماما فيما يتعلق بإضافة أسماء أو حذفها عقب صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب في 8 يناير الماضي عدا الحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ بالقيد أو حذف المتوفين قبل 15 يوم من اجراءات الانتخابات.





من جانبه أكد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة على أن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج، خلال أيام الاقتراع، والتي بدأت أعمالها اعتبارا من الجمعة الماضي، من التاسعة صباحا وفقا لتوقيت كل دولة واستمرت لمدة ثلاثة أيام انتهت مساء أمس الأحد، واستقبلت القنصليات والسفارات جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم وذلك بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات.





وأضاف الشريف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الانتخابات تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام، مشيرا إلى أن غرفة العمليات التي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد شكلتها لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج، تلقت أنباء إيجابية تفيد احتشاد المصريين بأعداد كبيرة أمام السفارات والقنصليات خاصة في الكويت وأبو ظبي ودبي والرياض وجدة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.



