  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:15 م
بحث متقدم
موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

موسى مصطفى: تأييدي لـ«السيسي» أكذوبة جديدة

اللواء يحيى كدوانى

«دفاع النواب»: الخلافات مع السودان «سحابة صيف»

رونالدو وصلاح

«رونالدو» يطالب إدارة ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»

انتخابات الرئاسة

أول تصريح من«الوطنية للانتخابات» عن أعداد المشاركين

السيسي والبشير (أرشيفية)

تفاصيل لقاء السيسي بالبشير: ليس أمامنا إلا التعاون

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عالي»

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عالي»

عبود الزمر

«الزمر»: هذا هو المخرج الوحيد من أزمة مصر

م

أول صور لطائرة المنتخب.. و"الحضري وصلاح" يتصدران

ريهام سعيد بسجن النسا

اتهامات بالخداع واستغلال للفقر بقضية ريهام سعيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تلتزم الصمت وتقرأ القرآن

لـ 21 مارس

تأجيل إعادة محاكمة «دومة» في «أحداث مجلس الوزراء»

قضايا وحوادث

أحمد دومة
أحمد دومة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل إعادة محاكمة 14 متهمًا فى «أحداث عنف المنيا»

#

بعد قليل.. محاكمة دومة بأحداث مجلس الوزراء

#

"دومة" يعترف لـ"الإبراشي" بالاعتداء على الجيش بـ"المولوتوف"

#

بعد قليل..محاكمة دومة في أحداث"مجلس الوزراء"

احمد دومة

جنايات القاهرة

أحداث مجلس الوزراء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، الاثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء»، إلى جلسة 21 مارس الجاري، لفض الأحراز.

كانت محكمة النقض، قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير، التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، و عاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام، والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 36 إرهابيًا في سيناء
» مقاول ينصب على الحكومة ويستولي على 15 مليون جنيه
» حملة المؤهلات بسوهاج يهربون إلى المحاجر بـ50 جنيهًا
» شباب«الداخلة» يهربون للعمل على"عربات الفول"
» تأجيل محاكمة عيسى حياتو لـ 16 إبريل
» تأجيل إعادة محاكمة «دومة» في «أحداث مجلس الوزراء»
» "صلاح" على خطى "ميسى"
» تعليق ساخر من هنيدى على وساطته لـ"عبد الله السعيد"
» "صلاح" و"المحمدي" يطيران إلي سويسرا
» مصرع ربة منزل أسفل عجلات «قطار الصعيد» بالمنيا
» كيم كاردشيان تهدد زوجها بالطلاق

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان