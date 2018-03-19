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نيجيريا تنسحب من اتفاقية للتجارة الحرة في إفريقيا

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الاتحاد الافريقى

التجارة الحرة

أعلنت نيجيريا، اليوم الاثنين، انسحابها من توقيع اتفاقية للتجارة الحرة في قارة إفريقيا، والتي من المقرر إطلاقها خلال الأسبوع الجاري.

وقال بيان رسمي، اليوم الأحد، إن الرئيس النيجيري، محمد بخارى، لن يحضر قمة الاتحاد الإفريقي، المقررة في رواندا الأسبوع الجاري، وفقًا لـ«BBC ».

وكان من المقرر، أن يسافر بخاري، اليوم الاثنين، إلى كيجالي، حيث ستوقع 53 دولة أفريقية أخرى اتفاقية تشمل كل دول إفريقيا، ما يجعلها أكبر تكتل تجاري في العالم، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة.

وكان مجلس الوزراء النيجيري قد وافق على الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي.


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