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اليابان لـ"بوتين": استخدام الأسلحة الكيماوية "مرفوض"

عرب وعالم

رئيس الوزراء الياباني، شينزو إيب
رئيس الوزراء الياباني، شينزو إيب

وكالات

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أخبر رئيس الوزراء الياباني، شينزو إيب،  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر "غير مقبول،" مضيفاً: "لا يوجد أمر الآن أهم من العثور على الحقائق".

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن "تبادل القائدان رأيهما حول الموضوع"، عبر مكالمة هاتفية جمعت بينهما، اليوم الإثنين، مستخدمة عبارة معروفة باللغة الدبلوماسية بعدم التوافق بالآراء.

وخاطب إيب بوتين عبر مكالمة هاتفية، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وتحدثا لخمسين دقيقة، كما تطرقا إلى العلاقات الروسية-اليابانية وموضوع كوريا الشمالية، وفقاً لما ذكرته الوزارة.

وتأتي تعليقات إيب بعد اتهامات بريطانية لروسيا بمحاولة اغتيال جاسوس روسي على أراضيها باستخدام غاز للأعصاب، وقد رجّح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، "باحتمال كبير" اتخاذ بوتين لقرار محاولة الاغتيال بنفسه، ما انعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.


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