  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:59 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»

سامح شكري وزير الخارجية

مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

موسى مصطفى: تأييدي لـ«السيسي» أكذوبة جديدة

رونالدو وصلاح

«رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»

انتخابات الرئاسة

أول تصريح من«الوطنية للانتخابات» عن أعداد المشاركين

السيسي والبشير (أرشيفية)

تفاصيل لقاء السيسي بالبشير: ليس أمامنا إلا التعاون

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عالي»

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عال»

عبود الزمر

«الزمر»: هذا هو المخرج الوحيد من أزمة مصر

صورة الخبر

أسرة "جهاد حداد" تستغيث بالمنظمات الحقوقية

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

توفير 870 ألف فرصة عمل حتى 2022

«بن سلمان» يغادر إلى أمريكا لمقابلة «ترامب»

عرب وعالم

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أول رد رسمي من«بن سلمان» على أزمة«القدس»

#

"سلمان" يستقبل "يلدريم" في الرياض

#

شاهد .. مشاهير يحيون أبو تريكة على موقفه من القدس

#

سفير فلسطين بفرنسا: قرار "ترامب" يمثل عقيدة المتطرفين

السعودية

أمريكا

ترامب

ولى العهد السعودى

الأمير محمد بن سلمان

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددًا من المسئولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، والصادر من الديوان الملكي، حيث جاء فيه: "بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود — حفظه الله — غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2 / 7 / 1439 هجرية الموافق 19 / 3 / 2018 ميلادية، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «أوكا» يقود الرجاء للفوز على الطلائع
» «البشير»: قوة مصر قوة للسودان
» شاب يقتل خطيبته ويشنق نفسه
» نيجيريا تنسحب من اتفاقية للتجارة الحرة في إفريقيا
» مقتل 4 وإصابة 15 في تفجيرين بأفغانستان
» «البورصة» تخسر 6.3 مليار جنيه
» «بن سلمان» يغادر إلى أمريكا لمقابلة «ترامب»
» "فيس بوك" يقود شابًا إلي السجن 5 سنوات
» اليابان لـ"بوتين": استخدام الأسلحة الكيماوية "مرفوض"
» مقتل 36 إرهابيًا في سيناء
» مقاول ينصب على الحكومة ويستولي على 15 مليون جنيه

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:40 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان