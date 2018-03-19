» "فيس بوك" يقود شابًا إلي السجن 5 سنوات

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جنايات الاسكندرية

محاكمة شاب

ادارف صفة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار يسرى عبد الرحمن محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد الغنى عمران وخالد قضب بدر الدين، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، شاب أدار صفحة "ولاية سيناء" وصفحات إلكترونية أخرى عبر شبكة الإنترنت، تحرض ضد الجيش والشرطة، وبث عليها أخبار وبيانات التنظيمات الإرهابية، بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام كامل من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

تعود القضية رقم 62933 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة أول المنتزة، والمقيدة برقم 3985 كلى شرق الإسكندرية، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم "ع.م.إ.أ" تهمة إنشاء صفحات إلكترونية على شبكة الإنترنت تحمل اسم "ولاية سيناء- النصرة الإعلامية لدولة الخلافة-  مناصرة الدولة الاسلامية"، ويقوم المتهم من خلال تلك الصفحات ببث أفكار ومعتقدات الجماعات الإرهابية، ونشر أخبار تلك التنظيمات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، كما يحرض ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها.

كما تم تحريز مطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجًا لأفكار ومعتقدات تكفيرية وإرهابية وتدعو لتجنيد واستقطاب الشباب.


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