» «البورصة» تخسر 6.3 مليار جنيه

19 مارس 2018 - 05:50 م

شهدت مؤشرات البورصة المصرية هبوطًا جماعيًا في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمبيعات المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 974.650 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة 2.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 616 ألف جنيه، 13.1 مليون جنيه، 36.3 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 12.9 مليون جنيه، 53.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17172 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% عند مستوى 2863 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 17000 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 888 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2266 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير 32 شركة.