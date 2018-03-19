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3 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالحي المالي بالعاصمة الإدارية

الحياة السياسية

شريف اسماعيل رئيس الوزراء
شريف اسماعيل رئيس الوزراء

عصام الشربيني

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قال رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إن حجم الاستثمارات المتوقعة للحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة تصل لنحو 3 مليارات دولار، بإجمالي مساحة تصل إلى 1.70 مليون متر مربع.
وأضاف اسماعيل أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ حي المال والأعمال خلال 3 سنوات.

وأوضح أن المنطقة ستضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، سكني وإداري وتجاري وخدمات، ومنها أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، علاوة على ما سيوفره من الآلاف من فرص العمل، وفقاً لبيان وزارة الإسكان.

من ناحيته، أوضح وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أن  استثمارات المنطقة ممولة بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ 85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء 42 شهراً، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات?.

وأشار إلى أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 1.71 مليون متر مربع، حيث يقع على مساحة 195 فداناً، ويضم منطقة الأعمال المركزية الشرقية "المرحلة الأولى" 520 ألف متر مربع، مضيفًا أن إجمالي مساحة الأبراج تبلغ مليون متر مربع، وإجمالي مساحة التجاري والخدمات تبلغ 230 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة المبنية فوق الأرض تبلغ 1.24 مليون متر مربع، وإجمالي المساحة المبنية تحت الأرض تبلغ 465 ألف متر مربع.
ونوه مدبولي، بأنه يجري الانتهاء من التصميمات التفصيلية النهائية للأبراج التي سيتم تنفيذها، وأنه تم تسليم الشركة الصينية أرض المشروع بحيث تبدأ العمل به فوراً بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.
ورصدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، استثمارات بمبلغ 10 مليارات جنيه للعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي الجاري 2017 - 2018، ليرتفع إجمالي استثماراتها لنحو 20 مليار جنيه، وفقاً لتصريحات رئيس الجهاز المباشر


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