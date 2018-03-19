شاب يحاول الاعتداء جنسيًا علي طفلة

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النيابة العامة

المنصورة

حبس شاب

محاولة اغتصاب طفلة

أمرت نيابة ميت غمر بالدقهلية تحت إشراف المستشار أيمن عبد الهادي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية اليوم الاثتين، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استدراج طفلة إلى منزله ومحاولته التعدي عليها جنسيا.

البداية عندما تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود المحضر رقم 2436/2018 إداري مركز ميت غمر، بشأن بلاغ المدعو "هشام. أ. م"، بقيام المدعو "عمرو. إ. ع"، باستدراج نجلته عمرها 5 سنوات، إلى منزله ومحاولة التعدي عليها جنسياً.

وتمكنت مباحث مركز ميت غمر، من القبض على الشخص، وبسؤاله، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهم، وطلب التقرير الطبي الخاصة بالمجني عليها، وطلب المجني عليها لعرضها على مصلحة الطب الشرعي.


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