تعرف على أبرز الأماكن السياحية المحظور التصوير فيها

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وكالات

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سياحة

ممنوع اتصوير

يسعى السياح دائمًا إلى أخذ صور تذكارية خلال رحلاتهم التي يقومون بها حول العالم، لكن هناك أماكن في بعض الوجهات السياحية يٌمنع فيها أخذ صور تذكارية.

مهرجان "بامبلونا"

بالتأكيد لا يريد أي شخص أن يفقد حياته بسبب ثور جامح. هذا بالضبط ما أكدت عليه السلطات الأسبانية عندما فرضت غرامة قدرها ما يعادل 3.5 يورو على أحد المشاركين في مهرجان الثيران"بامبولونا" في أسبانيا. وكان هذا الشخص يلتقط صورة سيلفي له أثناء ركضه في شوارع مدينة بامبلونا الإسبانية الضيقة هربا من الثيران الجامحة.

شارع "ريدلايت" في أمستردام

بالرغم من عدم وجود قوانين تمنع التصوير في الأماكن السياحية في هولندا، إلا أن أصحاب المقاهي والمحلات في شارع "ريدلايت ديسكريت"، الذي يشتهر بـ"تجارة الجنس"، يرفضون أن يلتقط زوار الشارع من السياح لصور تذكارية هناك. وربما قد يتعرض السياح للضرب أو أخذ كاميراتهم من قبل أصحاب المحلات لمنعهم من التصوير.

القصور والمباني الحكومية في دبي

تحظر السلطات في دبي تصوير المباني الحكومية والقصور الفارهة وخاصة التابعة للمسؤولين الحكوميين. أما عن تصوير الأشخاص بدون إذن فيقدر القانون الإماراتي عقوبة ذلك بمدة حبس لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم أي ما يقرب من 4400 يورو.

البرلمان البريطاني وساحة ترافلغار

تمنع السلطات البريطانية تماما التقاط الصور في أي منطقة قريبة من مبنى البرلمان أو في ساحة ميدان ترافلغار. أما إذا أردت الحصول على صورة لأغراض إعلانية أو تجارية فيجب اتخاذ الاجراءات اللازمة والحصول على تصريح بذلك، حسب موقع "ماركوترافيلر" المتخصص في شؤون السفر والرحلات.

منع التصوير في مكة والمدينة المنورة

احتراما للشعائر الدينية ومشاعر الحجاج والمعتمرين، منعت السلطات السعودية التقاط صورالسيلفي والصورالفوتوغرافية داخل المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. ونوهت السلطات السعودية إلى أن مخالفة تلك التعليمات ستؤدي إلى مصادرة المادة التي تم تصويرها وأداة التصوير إن لزم الأمر.

وادي الملوك في مصر

رغم القرارات الصارمة من المجلس الأعلى للآثار بمنع التصوير داخل مقابر وادي الملوك بالبر الغربي للأقصر، إلا أنه لا يزال يوجد من يخالفون التعليمات ويتسللون بالكاميرات أو الهواتف الخاصة بهم لالتقاط الصور. وقد اتخذت إجراءات بمعاقبة المخالفين بدفع غرامة حفاظاً على النقوش والألوان الموجودة على الآثار الفرعونية القديمة والمقابر الأثرية.

معابد اليابان المقدسة

لا يمكنك بأي حال من الأحوال تصوير المعابد والتماثيل في اليابان، حيث يؤمن الشعب الياباني أن التصوير يزعج الأرواح المقدسة فيها. كما توجد مزارات سياحية أخرى في اليابان يسمح فيها بالتصوير، ولكن في أوقات محددة من العام. س.م



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