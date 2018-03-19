» «البشير»: قوة مصر قوة للسودان

19 مارس 2018 - 06:26 م

قال عمر البشير، الرئيس السوداني، خلال احتفالية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في استاد القاهرة، اليوم الاثنين، يشرفني أن أكون بينكم في بلدي الثاني مصر، وخالص شكري للشعب المصري بكافة طوائفه على حفاوة الاستقبال، والكرم الفياض.

وأضاف "البشير" أسأل الله أن يحقق تطلعات شعبنا الثاني وآماله وطموحاته، وأشكر السيسي على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسودان.

وأكد الرئيس السوداني، أن قوة مصر قوة للسودان وقوة السودان قوة لمصر، وأن هذا ليس بغريب على الأسرة المصرية.

كما أكد السيسي، عمق العلاقة بين البلدين وأن أقوى دليل على ذلك هو نهر النيل الذي يربط بيننا.