«التعليم» تجمع البسكويت من كل مدارس أسيوط

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تسمم تلاميذ المدارس

خالد الشرقاوي

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التعليم

تسمم

الوجبة المدرسية

البسكويت

أرسل صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاثنين، نشرة إلى جميع المدارس بالمحافظة، تطالب بجمع وجبات البسكويت، ووقف التغذية المدرسية بإدارة القوصية التعليمية بسبب تسمم 10 تلاميذ، ووجود "ديدان" داخل عبوات البسكويت بمدرسة "عرب الجهمة" الابتدائية المشتركة بالقوصية.

كما أحال فتحي، واقعة التغذية المدرسية الفاسدة للشئون القانونية، وتوجيه فريق من مديرية الصحة لأخذ عينات من البسكويت لبيان مدى صلاحيته من عدمه.

وكانت مستشفى القوصية المركزي، قد استقبلت 10 تلاميذ من مدرسة الحرادنة الابتدائية في حالة إعياء شديد وقئ، وهم كل من "سارة ا س" 11 سنة، "هشام ا ع" 9 سنوات، "محمد ا س" 11 سنة، "أية ع م" 11 سنة، "حنين ا س" 9 سنوات، "حاتم ج ع" 9 سنوات، "شيماء ع ع"10 سنوات، "شيرين ع ع" 8 سنوات، "أيمن ع م" 9 سنوات، و"أيمن ر ف" 10 سنوات.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم محمد سيف أبوبكر، رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد بإصابة عدد من التلاميذ بمدرسة الحرادنة الابتدائية، بقىء وإعياء شديد عقب عودتهم لمنازلهم، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزى وحالتهم مستقرة.

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