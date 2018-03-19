مصرع وإصابة 5 في انهيار منزل بالأقصر

19 مارس 2018 - 07:19 م

لقي مواطن مصرعه، وأصيب أربعة آخرون، إثر انهيار منزل أثناء حفر "بيارة" للصرف الصحي بنجع الحسينات التابع لمدينة الطود جنوب شرق الأقصر.

وأشار مصدر بمرفق إسعاف الأقصر، إلى كون 5 سيارات إسعاف توجهت على الفور إلى موقع المنزل المنهار، وتبين مصرع "أبو الحسن محمد" بعد العثور عليه من قبل قوات الحماية المدنية والأهالي جثة هامدة تحت بقايا المنزل، فيما أصيب 4 أشخاص وهم دردير عبد الراضي _39 عامًا_ بآلام في الظهر، وأحمد حمدان -42 عامًا- ويشتبه في إصابته بنزيف داخلي وارتجاج، ومحمد عبد الراضي -40 عامًا- ويشتبه بإصابته بكسر في العمود الفقري، وحسن عبد الراضي – 42 عامًا- ويشتبه بإصابته بارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصريح الدفن.