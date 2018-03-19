  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:42 م
بحث متقدم
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

السيسي

السيسي: «بحبكم بس هتنزلوا الانتخابات»

تسمم تلاميذ المدارس

«التعليم» تجمع البسكويت من كل مدارس أسيوط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»

سامح شكري وزير الخارجية

مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

موسى مصطفى: تأييدي لـ«السيسي» أكذوبة جديدة

رونالدو وصلاح

«رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عالي»

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عال»

انس البلتاجي

غدا طعن نجل البلتاجي على حكم حبسه قى التحريض على التظاهر

مصرع وإصابة 5 في انهيار منزل بالأقصر

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صالح عمر

أخبار متعلقة
#

تحطم طائرة في الفلبين يسفر عن 10 قتلى

#

"الصحة": وفاة طفل وإصابة 16 في حادث عقار منشأة ناصر

#

الجيش الجزائري ينشر 2000 عسكري في ولايتين شرقي البلاد

#

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

انهيار

مصرع

الأقصر

الطود

لقي مواطن مصرعه، وأصيب أربعة آخرون، إثر انهيار منزل أثناء حفر "بيارة" للصرف الصحي بنجع الحسينات التابع لمدينة الطود جنوب شرق الأقصر.

وأشار مصدر بمرفق إسعاف الأقصر، إلى كون 5 سيارات إسعاف توجهت على الفور إلى موقع المنزل المنهار، وتبين مصرع "أبو الحسن محمد" بعد العثور عليه من قبل قوات الحماية المدنية والأهالي جثة هامدة تحت بقايا المنزل، فيما أصيب 4 أشخاص وهم  دردير عبد الراضي _39 عامًا_ بآلام في الظهر، وأحمد حمدان -42 عامًا- ويشتبه في إصابته بنزيف داخلي وارتجاج، ومحمد عبد الراضي -40 عامًا- ويشتبه بإصابته بكسر في العمود الفقري، وحسن عبد الراضي – 42 عامًا- ويشتبه بإصابته بارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصريح الدفن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السعيد» ينتظم في مران المنتخب
» الإعدام لموظف بهيئة النقل العام والمؤبد لآخرين لقتل عامل
» أحمد مرتضى يطالب«هنيدي» بتحمل الشرط الجزائي عن «السعيد»
» «أوكا» يقود الرجاء للفوز على الطلائع
» «البشير»: قوة مصر قوة للسودان
» شاب يقتل خطيبته ويشنق نفسه
» نيجيريا تنسحب من اتفاقية للتجارة الحرة في إفريقيا
» مقتل 4 وإصابة 15 في تفجيرين بأفغانستان
» «البورصة» تخسر 6.3 مليار جنيه
» «بن سلمان» يغادر إلى أمريكا لمقابلة «ترامب»
» "فيس بوك" يقود شابًا إلي السجن 5 سنوات

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان