مصرع وإصابة 5 في انهيار منزل بالأقصر

صالح عمر
لقي مواطن مصرعه، وأصيب أربعة آخرون، إثر انهيار منزل أثناء حفر "بيارة" للصرف الصحي بنجع الحسينات التابع لمدينة الطود جنوب شرق الأقصر.
وأشار مصدر بمرفق إسعاف الأقصر، إلى كون 5 سيارات إسعاف توجهت على الفور إلى موقع المنزل المنهار، وتبين مصرع "أبو الحسن محمد" بعد العثور عليه من قبل قوات الحماية المدنية والأهالي جثة هامدة تحت بقايا المنزل، فيما أصيب 4 أشخاص وهم دردير عبد الراضي _39 عامًا_ بآلام في الظهر، وأحمد حمدان -42 عامًا- ويشتبه في إصابته بنزيف داخلي وارتجاج، ومحمد عبد الراضي -40 عامًا- ويشتبه بإصابته بكسر في العمود الفقري، وحسن عبد الراضي – 42 عامًا- ويشتبه بإصابته بارتجاج.
تم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصريح الدفن.
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