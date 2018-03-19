  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:41 م
بحث متقدم
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

السيسي

السيسي: «بحبكم بس هتنزلوا الانتخابات»

تسمم تلاميذ المدارس

«التعليم» تجمع البسكويت من كل مدارس أسيوط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»

سامح شكري وزير الخارجية

مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

موسى مصطفى: تأييدي لـ«السيسي» أكذوبة جديدة

رونالدو وصلاح

«رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عالي»

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عال»

انس البلتاجي

غدا طعن نجل البلتاجي على حكم حبسه قى التحريض على التظاهر

تعادل سلبي بين المقاولون ودجلة

الرياضة

المقاولون
المقاولون

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي

#

شاهد.. فيديو نادر لـ"صلاح" في الـ11 من عمره

#

لحظة بلحظة..انتهت .. مصر والكونغو2 ـ 1

المصريون

وادى دجلة

المقاولون

تعادل المقاولون العرب مع نظيره وادي دجلة، بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الإثنين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 للدورى العام.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى، وإن غلب عليها رغبة لاعبى وادى دجلة فى حسم اللقاء وخطف الثلاث نقاط، خاصة من عمر السعيد وأحمد عيد عبد الملك، فى المقابل لم تسنح أى فرص حقيقية لذئاب الجبل على الرغم من وجود مثلث هجومى مكون من أحمد على كامل ومحمد ناجى جدو ومحمد فاروق.

وهبط أداء اللاعبين فى الشوط الثانى، حتى أطلق أمين عمر حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا عن ارتفاع رصيد المقاولون العرب إلى 37 نقطة فى المركز الثامن للدورى، بينما ارتفع رصيد وادى دجلة إلى 30 نقطة فى المركز الخامس عشر وما زال فى منطقة الخطورة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السعيد» ينتظم في مران المنتخب
» الإعدام لموظف بهيئة النقل العام والمؤبد لآخرين لقتل عامل
» أحمد مرتضى يطالب«هنيدي» بتحمل الشرط الجزائي عن «السعيد»
» «أوكا» يقود الرجاء للفوز على الطلائع
» «البشير»: قوة مصر قوة للسودان
» شاب يقتل خطيبته ويشنق نفسه
» نيجيريا تنسحب من اتفاقية للتجارة الحرة في إفريقيا
» مقتل 4 وإصابة 15 في تفجيرين بأفغانستان
» «البورصة» تخسر 6.3 مليار جنيه
» «بن سلمان» يغادر إلى أمريكا لمقابلة «ترامب»
» "فيس بوك" يقود شابًا إلي السجن 5 سنوات

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان