تعادل سلبي بين المقاولون ودجلة

19 مارس 2018 - 07:38 م

تعادل المقاولون العرب مع نظيره وادي دجلة، بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الإثنين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 للدورى العام.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى، وإن غلب عليها رغبة لاعبى وادى دجلة فى حسم اللقاء وخطف الثلاث نقاط، خاصة من عمر السعيد وأحمد عيد عبد الملك، فى المقابل لم تسنح أى فرص حقيقية لذئاب الجبل على الرغم من وجود مثلث هجومى مكون من أحمد على كامل ومحمد ناجى جدو ومحمد فاروق.

وهبط أداء اللاعبين فى الشوط الثانى، حتى أطلق أمين عمر حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا عن ارتفاع رصيد المقاولون العرب إلى 37 نقطة فى المركز الثامن للدورى، بينما ارتفع رصيد وادى دجلة إلى 30 نقطة فى المركز الخامس عشر وما زال فى منطقة الخطورة.