  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:41 م
بحث متقدم
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

السيسي

السيسي: «بحبكم بس هتنزلوا الانتخابات»

تسمم تلاميذ المدارس

«التعليم» تجمع البسكويت من كل مدارس أسيوط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»

سامح شكري وزير الخارجية

مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

موسى مصطفى: تأييدي لـ«السيسي» أكذوبة جديدة

رونالدو وصلاح

«رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عالي»

ملوك الخردة بالفيوم «مؤهل عال»

انس البلتاجي

غدا طعن نجل البلتاجي على حكم حبسه قى التحريض على التظاهر

«جان»:

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

آخر الأخبار

رامي جان
رامي جان

أخبار متعلقة
#

نجل قيادي إخواني: هذا ما حدث بزنزانة المرشد

#

إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية

#

"بان": إمكانيات الإخوان أقل من هذا الأمر الخطير

#

القوة الكامنة وراء استمرار "الإخوان" 90 عامًا

تركيا

الإخوان

قنوات

رامى جان

ندم

أبدى رامي جان الناشط السياسي العائد من صفوف الإخوان، ندمه الشديد على تعاطفه معهم، مشيرًا إلى أنهم مجموعة من «المرضى والعصابة».

وكتب «جان» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« والمرض نفسي وصل إلي انه بعدما عدت الي مصر و مرت ايام و لم يتم القبض علي في المطار طلب من احد العاملين بقناة الشرق كتابه بوست يشير فيه لعودتي الي مصر حتي تنتبه السلطات و يتم القبض علي و لم يكن يعلم بالتواصل المسبق مع مصر ..عصابة و مرضي نفسيين».

وتابع :« كل يوم بكتشف أد أيه انتم مجموعه مرضي و عصابة و أنه أكبر غلطة عملتها في حياتي اني تعاطفت معكم في يوم من الأيام ، كانت نظره المصريين لكم صحيحه بس انا اللي كابرت و تخيلت أن المجتمع ظالمكم بس الحقيقه اني ظلمت نفسي بذلك التعاطف».

وكان "جان" عاد إلى مصر مؤخرًا بعد عمله لمدة عامين في قنوات الإخوان بالخارج، مؤكدًا ظانه كان مخطئ في تعاطفه معهم والانضمام لقضيتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السعيد» ينتظم في مران المنتخب
» الإعدام لموظف بهيئة النقل العام والمؤبد لآخرين لقتل عامل
» أحمد مرتضى يطالب«هنيدي» بتحمل الشرط الجزائي عن «السعيد»
» «أوكا» يقود الرجاء للفوز على الطلائع
» «البشير»: قوة مصر قوة للسودان
» شاب يقتل خطيبته ويشنق نفسه
» نيجيريا تنسحب من اتفاقية للتجارة الحرة في إفريقيا
» مقتل 4 وإصابة 15 في تفجيرين بأفغانستان
» «البورصة» تخسر 6.3 مليار جنيه
» «بن سلمان» يغادر إلى أمريكا لمقابلة «ترامب»
» "فيس بوك" يقود شابًا إلي السجن 5 سنوات

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان