أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

19 مارس 2018 - 08:15 م

أبدى رامي جان الناشط السياسي العائد من صفوف الإخوان، ندمه الشديد على تعاطفه معهم، مشيرًا إلى أنهم مجموعة من «المرضى والعصابة».

وكتب «جان» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« والمرض نفسي وصل إلي انه بعدما عدت الي مصر و مرت ايام و لم يتم القبض علي في المطار طلب من احد العاملين بقناة الشرق كتابه بوست يشير فيه لعودتي الي مصر حتي تنتبه السلطات و يتم القبض علي و لم يكن يعلم بالتواصل المسبق مع مصر ..عصابة و مرضي نفسيين».

وتابع :« كل يوم بكتشف أد أيه انتم مجموعه مرضي و عصابة و أنه أكبر غلطة عملتها في حياتي اني تعاطفت معكم في يوم من الأيام ، كانت نظره المصريين لكم صحيحه بس انا اللي كابرت و تخيلت أن المجتمع ظالمكم بس الحقيقه اني ظلمت نفسي بذلك التعاطف».

وكان "جان" عاد إلى مصر مؤخرًا بعد عمله لمدة عامين في قنوات الإخوان بالخارج، مؤكدًا ظانه كان مخطئ في تعاطفه معهم والانضمام لقضيتهم.

كل يوم بكتشف اد اية انتم مجموعه مرضي و عصابة و أنه أكبر غلطة عملتها في حياتي اني تعاطفت معكم في يوم من الأيام ، كانت نظره المصريين لكم صحيحه بس انا اللي كابرت و تخيلت أن المجتمع ظالمكم بس الحقيقه اني ظلمت نفسي بذلك التعاطف — ramy jan (@ramyjan6) 19 مارس، 2018