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إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين على خلفية عملية طعن

عرب وعالم

اسرائيل تعتقل 416 فلسطينى بينهم 122 طفلا خلال شهر
قوات الاحتلال - أرشيفية

خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

عملية طعن

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 8 فلسطينيين من مدينة القدس بينهم مسنون وأطفال، على خلفية عملية طعن نفذها فلسطيني وسط المدينة أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، إن "قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية شنّت حملة اعتقالات منذ صباح اليوم، على خلفية عملية الطعن التي وقعت أمس"، وفق وكالة "الأناضول".

وأوضح، أن الاعتقالات طالت 8 فلسطينيين من القدس، كانوا يتواجدون في موقع العملية أثناء تنفيذها، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية تتهم المعتقلين بأنهم "لم يفعلوا شيئًا من أجل منع وقوع الجريمة".

وذكر أبو عصب، أن المعتقلين، هم: عبد الرحمن صندوقة (14 عامًا)، وخالد عمار غنيم (21 عاما)، وفرحة دعنا (67 عامًا)، وزهير دعنا (62 عامًا)، ورامي عبد السلام (37 عامًا)، وسعد قطينة (35 عامًا)، وعمر عوض (20 عامًا)، ومحمد البكري (20 عامًا).

وأشار إلى أن المخابرات الإسرائيلية تحقق مع المعتقلين في مركز تحقيق "المسكوبية"، غربي مدينة القدس.

وأمس الأحد، نفذ الشاب الفلسطيني عبد الرحمن بني فضل (28 عامًا) عملية طعن استهدفت حارس أمن إسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس، ما أدى إلى مقتل الحارس متأثرا بجروحه بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، كما لقي "بني فضل" مصرعه برصاص القوات الإسرائيلية عقب تنفيذه العملية.

وفجر اليوم الاثنين، داهمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة منفذ العملية، جنوب شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، واحتجزت عائلته لعدة ساعات وحققت مع أفرادها ميدانيا قبل أن يتم الإفراج عنهم.

وعادة ما تهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين زاعمة أن ذلك يستند إلى قانون الطوارئ الصادر في عهد الإنتداب البريطاني عام 1945.

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