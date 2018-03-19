» الأمم المتحدة: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي

19 مارس 2018 - 09:05 م

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الاثنين، إن سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي وقد تشهد عودة تنظيم الدولة الإٍسلامية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية لا تقصى أحدا.

وأضاف "دي ميستورا"، "الحقيقة هي أن التقسيم الهادئ والطويل المدى لسوريا، الذي نشهده في اللحظة الراهنة في مناطق سيطرة مختلفة، سيكون كارثة ليس فقط على سوريا بل على المنطقة بأكملها"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف "من دون حل سياسي لا يقصي أحدا، بما يشمل من تم استبعادهم، وتحديدا الأغلبية السنة، ستعود داعش".