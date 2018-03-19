4 قوانين تخرج إلى النور عقب انتخابات الرئاسة

19 مارس 2018 - 09:10 م

يستأنف مجلس النواب، جلساته عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، والتي سيسدل عليها الستار مع مطلع الشهر المقبل إبريل، حيث ينتظر المجلس أجندة تشريعية ممتلئة بالقوانين، والتي تنقسم ما بين قوانين انتقالية مثل قانون المحليات، والذي يقام على إثره انتخابات المجالس المحلية، والتي توقفت من عام 2010، ولم يتم إجراؤها مرة أخرى.

ويحاول مجلس النواب منذ فترة تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص مخالفات البناء، وهو أحد أهم القوانين التي سيعمل المجلس علي إخراجها في الفترة المقبلة بالتعاون مع الحكومة المصرية، للوصول إلي صيغة مشتركة يتم التعامل علي إثرها مع مخالفي البناء علي الأراضي الزراعية أو بشكل عام.

وفي الوقت نفسه، وقبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الثاني، تعتبر نقابتا الصحفيين والمهندسين، من أبرز النقابات التي تحتاج إلي تعديل تشريعي سريع، خاصة وأن آخر قانون لنقابة المهندسين كان في عام 1974، فيما لم يتم تغيير قانون نقابة الصحفيين عام 1970.

أكد حسن عمر، عضو مجلس النواب، أن المجلس يولي أهمية خاصة بقانون المحليات في الفترة المقبلة، ومن المقرر بدء عرضه للمناقشة ومن ثم التصويت عليه بعد عرضه للحوار المجتمعي، خاصة وأن هذا القانون يعتبر من القوانين الانتقالية التي حددها الدستور المصري، ومن المفترض أن يتم بعده عقد انتخابات المجالس المحلية والتي لا تزال بدون انتخابات منذ أكثر من 8 سنوات، ومن ثم أصبحت ضرورة ملحة عقدها في أقرب وقت.

وأضاف عمر في تصريح لـ"المصريون"، أنه بعد الانتهاء من قانون المحليات ونشره في الجريدة الرسمية للعمل به رسميًا، ستتم الدعوة للانتخابات، ومن المقرر الانتهاء من هذه الانتخابات مع نهاية العام الحالي 2018، ويعتبر مجلس النواب أن الانتهاء من هذا القانون، يمثل نقلة كبري في الدولة المصرية، والتي تعاني من تعطل مصالح كبري وقيام عديد من نواب المجلس بإدوار أعضاء المجالس المحلية بسبب غياب هذه المجالس المنتخبة منذ فترة كبيرة، وبالتالي إعطاء المجلس النيابي فرصة أكبر في القيام بدوره سواء في الفترة المتبقية أو مع عقد المجالس الجديدة فيما بعد.

بينما كشف إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن شروع المجلس في الانتهاء من قوانين نقابة المهندسين، إلى جانب قانون الإدارة المحلية، والذي سيكون أول القوانين المفترض إصدارها من قبل مجلس النواب عقب استئناف جلساته مرة أخرى، والمقررة بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية، ذلك لأن تعطيل القانون يتسبب في عجز 60 ألف موظف، وهو الأمر الذي يعطل الكثير من الأعمال داخل أجهزة الدولة.

وأضاف منصور في تصريح لـ"المصريون"، أن المجلس سيعكف على إخراج قانون مخالفات البناء، وهو القانون الذي كان من المفترض أن يخرج إلي النور قبل وقف الجلسات، إلا أن الحكومة طالبت بالانتظار لتقديم قانون جديد، يختلف عن قانون مجلس النواب، إلا أن التأكيد من القانونيين على تشديد العقوبات علي مخالفي البناء واضح، ومن المقرر أن تصل إلي الحبس، خاصة معه تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بالبناء علي الأراضي الزراعية في ظل انحسارها الواضح لصالح المناطق الصناعية والمعمارية.