«أردوغان» و«بوتين» يبحثان الملف السوري

19 مارس 2018 - 09:13 م

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية والملف السوري والتعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين، هنأه خلاله بالفوز بولاية رئاسية جديدة.

وأوضحت مصادر في الرئاسة التركية أن الرئيسين تناولا العلاقات الثنائية والقمة الثلاثية (تركيا وروسيا وايران) المزمع عقدها في إسطنبول خلال أبريل المقبل بخصوص سوريا، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الروسية فوز بوتين بولاية رابعة، بعد أن حصل على ما يقرب من 77%‏ من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد.