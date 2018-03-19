طلاب جامعيون: لقمة عيش بطعم المرار

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عربات الفول لشباب الوادي.. والمحاجر لطلاب أسوان وسوهاج.. والخردة والسقالات لخريجى الفيوم وكفر الشيخ

سباق يبدأ مبكرًا لطلاب الجامعة من بداية المرحلة الجامعية وحتى التخرج، منهم مَن يقرر إكمال الطريق حفاظا على "لقمة عيش" مضمونة، بدلا من المجازفة والانتظار لوظيفة تخصصه، والتى باتت أقرب من الخيال.

"المصريون" رصدت قصص كفاح شباب الجامعات بالمحافظات، الذين اختاروا الطريق الأصعب لترميم وبناء حياتهم، بعد أن فقدوا الأمل فى الوظائف الحكومية، فمنهم من امتهن تجارة الخردة لعائدها المغرى كما يفعل طلاب الفيوم، ومنهم من احترف صناعة "الفول" كوجبة أساسية فى الإفطار المصري، فامتلك عربة فول ليصبح من مشاهير الصنعة كما يفعل طلاب الوادى الجديد.

بينما كان العمل بالمحاجر من نصيب طلاب أسوان وسوهاج، الذين فضّلوا العمل بها لتوفير لقمة عيش يومية، وقربها من منازلهم، ليتفادوا شبح الغربة وارتفاع الأسعار.  

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