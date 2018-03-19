  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:23 م
بحث متقدم
شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول

طلاب جامعيون: لقمة عيش بطعم المرار

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»

سامح شكري وزير الخارجية

مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر

رونالدو وصلاح

«رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»

منتخب مصر

صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم

«أبو ريدة»: طائرة المنتخب تدعو للفخر

الرياضة

ابوريدة
ابوريدة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مواجهة مصرية كويتية ودية استعدادًا لمونديال روسيا

#

"أبوريدة" ينهى خصومة شوبير ورئيس "بريزنتيشن"

#

عيد يروي قصة غريبة عن "أبو تريكة"

#

10 ملاعب جاهزة لاستضافة الجماهير

كأس العالم

المصريون

ابو ريدة

أبدى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، سعادته الغامرة بالطائرة التي خصصتها شركة مصر للطيران للمنتخب الوطني أثناء تواجده بروسيا لخوض منافسات كأس العالم، والمقرر إقامتها يونيو المقبل.

وأكد أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية قائلاً: «سعيد للغاية بما قدمته شركة مصر للطيران للمنتخب المصري بتوفير طائرة خاصة للفريق، وأكثر ما أسعدني الصور الخاصة بنجوم المنتخب والموضوعة على متن الطائرة، فهي تضاهي بذلك الطائرات الخاصة بالمنتخبات والفرق العالمية المختلفة وهو شيء يدعو للفخر كثيرًا».

وأكمل «أشكر جميع من ساندا المنتخب المصري واتحاد الكرة خلال الفترة الماضية وعلى الأخص وزير الرياضة خالد عبد العزيز، وجميع الشركات الراعية للمنتخب، كما أشكر جميع الجماهير المصرية التي وقفت بكل قوة بجوار الفريق، ونتعهد بإسعاد جميع الجماهير المصرية في مونديال روسيا المقبل، وتقديم مستوى متميز خلال قادم الفترات».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم
» الأمم المتحدة: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم
» إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين على خلفية عملية طعن
» «كوبر» يحذر لاعبي المنتخب من الحديث عن أزمة «السعيد»
» «الخارجية»:«ندين الاحتلال التركي لعفرين السورية»
» «التعليم» تجمع البسكويت من كل مدارس أسيوط
» العثور على نصف جثة طفل رضيع نهشته الكلاب بالقمامة
» «السعيد» ينتظم في مران المنتخب

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون