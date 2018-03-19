  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:24 م
بحث متقدم
شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول

طلاب جامعيون: لقمة عيش بطعم المرار

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»

سامح شكري وزير الخارجية

مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر

رونالدو وصلاح

«رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»

منتخب مصر

صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم

صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

حقيقة إذاعة مباريات المنتخب بالمونديال على التلفزيون المصري

#

«فيفا» يوافق على إقامة المنتخب بـ«الشيشان»

#

«فيفا» يهدد إسبانيا بالاستبعاد من كأس العالم

#

شاهد.. اللاعب الذى رشحه المصريون للتسجيل بالمونديال

طائرة

كأس العالم

المصريون

منتخب مصر

كوبر

كشف شركة «بريزنتشين»، الراعي الرسمي للكرة المصرية، عن شكل طائرة المنتخب الوطني في كأس العالم المقرر إقامته بروسيا 2018، الصيف المقبل، خلال حفلة أقامتها بمطار القاهرة الجوى. 

وتواجد كل من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وشريف فتحى وزير الطيران المدنى، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وأحمد أبو هشيمة رجل الأعمال، وهانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وهيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر والجهاز المعاون له بالكامل، وبعض من الشخصيات العامة.

وتأهل الفراعنة لمونديال روسيا بعد غياب دام 28 عاما، حيث فاز المنتخب الوطني على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما اللاعب الدولي محمد صلاح.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم
» الأمم المتحدة: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم
» إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين على خلفية عملية طعن
» «كوبر» يحذر لاعبي المنتخب من الحديث عن أزمة «السعيد»
» «الخارجية»:«ندين الاحتلال التركي لعفرين السورية»
» «التعليم» تجمع البسكويت من كل مدارس أسيوط
» العثور على نصف جثة طفل رضيع نهشته الكلاب بالقمامة
» «السعيد» ينتظم في مران المنتخب

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون