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«إبراهيم» يصدر كتابه الثاني.. «الثورة المصرية والإعلام»

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أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم

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الثورة المصرية والإعلام

أعلن الكاتب الصحفي أحمد إبراهيم، اليوم الأثنين، عن صدور كتابه الجديد "الثورة المصرية والإعلام".

وقال "إبراهيم" في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "بفضل الله وتوفيقه، صدر لي الكتاب الثاني «الثورة المصرية والإعلام»، الكتاب من ثلاثة فصول، يحمل بين دفتيه رؤية نقدية لإعلام الإخوان، وكذلك لإعلام السلطة، مع نظرة استشرافية للمستقبل في مجال الميديا".

وأضاف: "أهدي هذا الكتاب إلى شهداء ومصابي ثورة يناير المجيدة، كما أهدي هذا الكتاب إلى أجمل امرأتين في حياتي: المرأة التي أنجبتني، والمرأة التي أنجبت زوجتي، داعيا الله أن يجعله علما ينتفع به".


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