رونالدو يكشف حقيقة حبسه بسبب "الضرائب"

19 مارس 2018 - 10:30 م

نفى لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في ريال مدريد الإسباني الأنباء التي ترددت حول توقيع عقوبة الحبس عليه بسبب التهرب الضريبي.



وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، اليوم الإثنين، قال رونالدو "لا تحاولوا إفساد اللحظة السعيدة التي أمر بها بأخبار كاذبة، الحياة جيدة".



وترددت أنباء عبر وسائل الاعلام الإسبانية بأن مصلحة الضرائب تنوي الاستمرار في طريقها نحو توقيع عقوبة حبس اللاعب البرتغالي على خلفية مزاعم تهربه من دفع 14.7 مليون يورو كضرائب مستحقة على دخوله المادية الناجمة عن استغلال حقوق الصورة، خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014.



ونجح رونالدو في قيادة فريقه أمس الأحد لتحقيق الفوز على جيرونا بستة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني (الليغا).

