  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

"كاسن": بريطانيا تدعم مصر في قرض "النقد"

تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن مصر والسودان

خالد رفعت

خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة:

نظام الأسد يستخدم التجويع والاغتصاب كأداتي حرب

عرب وعالم

سوريا
سوريا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

7 قطاعات إيرانية تمول بشار الأسد بـ 1.7 مليار دولار سنويا

#

طفلة تتحدى بشار: "ما بدى أكون بنتك"

#

انشقاقات بسبب إعدام بشار لضباط فلسطينيين

#

روايات مروعة لسيدات تعرضن للاغتصاب في سجون الأسد

أكّد مندوبا فرنسا وبريطانيا الدائمين لدى الأمم المتحدة، ضرورة محاسبة النظام السوري على جرائمه ضد المدنيين في السنوات السبع الماضية.
وقال السفير الفرنسي، فرانسوا ديلاتر، اليوم الإثنين، إن "نظام الأسد استخدم التجويع والاغتصاب أداتيْ حرب، في خرق فاضح لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأضاف ديلاتر، في تصريحات إعلامية قبيل دقائق من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا: "دعونا لعقد جلسة حول حقوق الإنسان في سوريا".
وتابع: "لأول مرة منذ 2015، سنستمع إلى إفادة من المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين، حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا".
بدوره، قال القائم بأعمال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير آلين جوناثان، إن بريطانيا وفرنسا دعتا لعقد جلسة لمجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سوريا، للتأكيد على ضمان تحقيق مبدأ محاسبة المتورطين في جرائم حقوق الإنسان، في السنوات السبع الماضية بسوريا".
وتابع، في تصريحات إعلامية: "لا بد من ضمان محاسبة نظام الأسد على جرائمه إن لم يكن الآن فمسقبلًا".
ومن المقرر أن يطلع رعد الحسين أعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة التي ستعقد في وقت لاحق اليوم، على وضع حقوق الإنسان بسوريا في السنوات الماضية، إضافة إلى عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان.
من جانبهم، قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إنّ المفوض السامي سيستعرض أيضًا تقرير اللجنة الصادر الخميس الماضي، حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع في سوريا.
وخلص التقرير إلى أن عمليات الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي التي تقوم بها القوات السورية والميليشيات المرتبطة بها، تشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضدّ المدنيين. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"
» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى
» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»
» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر
» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»
» تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب
» تفاصيل مقتل مسنة بمنطقة غرب البلد باسيوط
» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون