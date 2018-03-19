نظام الأسد يستخدم التجويع والاغتصاب كأداتي حرب

19 مارس 2018 - 10:42 م

أكّد مندوبا فرنسا وبريطانيا الدائمين لدى الأمم المتحدة، ضرورة محاسبة النظام السوري على جرائمه ضد المدنيين في السنوات السبع الماضية.



وقال السفير الفرنسي، فرانسوا ديلاتر، اليوم الإثنين، إن "نظام الأسد استخدم التجويع والاغتصاب أداتيْ حرب، في خرق فاضح لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف ديلاتر، في تصريحات إعلامية قبيل دقائق من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا: "دعونا لعقد جلسة حول حقوق الإنسان في سوريا".

وتابع: "لأول مرة منذ 2015، سنستمع إلى إفادة من المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين، حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا".

بدوره، قال القائم بأعمال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير آلين جوناثان، إن بريطانيا وفرنسا دعتا لعقد جلسة لمجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سوريا، للتأكيد على ضمان تحقيق مبدأ محاسبة المتورطين في جرائم حقوق الإنسان، في السنوات السبع الماضية بسوريا".

وتابع، في تصريحات إعلامية: "لا بد من ضمان محاسبة نظام الأسد على جرائمه إن لم يكن الآن فمسقبلًا".

ومن المقرر أن يطلع رعد الحسين أعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة التي ستعقد في وقت لاحق اليوم، على وضع حقوق الإنسان بسوريا في السنوات الماضية، إضافة إلى عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان.