  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

"كاسن": بريطانيا تدعم مصر في قرض "النقد"

تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن مصر والسودان

خالد رفعت

خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

تاجيل محاكمة 20 محاميا بمركز مغاغة بالمنيا

قبلي وبحري

محكمة جنايات المنيا
محكمة جنايات المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

اليوم.. نظر محاكمة 20 محاميًا فى إهانة القضاء

#

تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء لمارس المقبل

#

اليوم.. نظر محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء في المنيا

#

جنايات المنيا تنظر محاكمة 20 محاميا بتهمة «إهانة القضاء»

تأجيل

جنايات المنيا

مركز مغاغة

لامحاكمات

لا محامين

 اجلت  مساء  اليوم الاثنين  محكمة جنايات شمال  المنيا برئاسة المستشار  سليمان عطا الشاهد  وعضوية  كلا من المستشار ين احمد حسن غلاب  ومحمد ضياء عبد الظاهر  وعضو النيابة العامة محمد ابو صغير  وامانة سر  كل من اندراوس فهمى  وماجد منير  ومحمد طايع  محكمة 20 محاميا حضوريا  متورطين  فى احداث محكمة مغاغة الى جلسة  الاربعاء لتنفيذ طلبات الدفاع  

 وكانت محكمة جنايات المنيا قد استمعت اليوم  الى طلبات الدفاع برئاسة محمد ابو ليلة  وضمت كل من محمد السيد البهنساوى ويحيا التونى ومحمد الكسار  ومحمد كركاب  وسامح صديق  وسمير الصفطى  وعز راشد  ومحمد طوسون  ونبيل عبد السلام  وعبد الغفار القاسم  والدكتور عمر سالم حيث شملت طلبات الدفاع عدة مطالب من اهمها استدعاء شهود العيان من حرس المحكمة  المكلفين بالحراسة يوم الواقعة بقسم شرطة مغاغة واحالة الاسطوانة المدمجة  الى لجنة ثلاثية باتحاد الاذاعة والتليفزيون لمضاهاة التسجيل باصوات  المحامين المتهمين

 كما شملت طلبات الدفاع مخاطبة الجهاز القومى للاتصلات بشان التسجيلات الصوتية بين المتهمين   داخل المحكمة  الى جانب ان المتهم الثالث  ويدعى على حسن ابراهيم قد تم  استدعاؤه من قبل المحكمة عقب وصله من الاردن بانه كان موجودا خارج البلاد  ابان الواقعة

  كما  اسمتعت  هيئة المحكمة   الى   طلب المتهم الرابع عشر ويدعى شعبان عبده على  بشان الدفاع عن نفسه مستقلا واستجابت المحكمة لطلبه فى الجلسة المقبلة

 وتعود احداث القضية الى يوم 26 من شهر اكتوبر 2011  بمركز مغاغة حين احالت النيابة العامة 20 محاميا  الى المحاكمة  فى نوفمبر   عام 2016  وتم نظر اولى الجلسات فى يناير 2017

  وشمل امر الاحالة ان المتهمين عطلوا العمل داخل احدى المحاكم  واعتدوا بالسيب علىى  احد الهيئات القضائية واهانة القضاء  وتعطيل المصالح والمواطنين داخل مؤسسة قضائة واثار ة الشغب والعنف  والتحريض  على التظاهر داخل  المحكمة  

  



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"
» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى
» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»
» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر
» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»
» تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب
» تفاصيل مقتل مسنة بمنطقة غرب البلد باسيوط
» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون