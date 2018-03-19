محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

المصريون ـ متابعات

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تطورات مثيرة في قضية "ريهام سعيد"

كشف المستشار جميل سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، أسباب تأجيل محاكمة موكلته، حيث أرجع الأمر إلى أن أول جلسة تكون «جلسة الإجراءات».
وأوضح "سعيد"، خلال مداخلة تليفونية تليفونية ببرنامج «آخر النهار» عبر فضائية "النهار وان"، مساء الإثنين، أنه كان مهيئًا ومستعدًا للمرافعة في هذه الدعوة، ولم يكن له أي طلبات، ولكن بعض زملائه كان لهم طلبات أخرى، والمتهم الأول أتى بدون دفاع، فلذلك قامت المحكمة بتأجيل المحاكمة.
وأشار إلى أنه طالب بإخلاء سبيل المتهمة، مؤكدًا أن المحكمة سيدة القرار في قضية ريهام سعيد، ولا يمكن لأحد أن يتوقع قرارها.

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