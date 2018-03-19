"الخارجية" تدين "الاحتلال" التركي لـ"عفرية" السورية

19 مارس 2018 - 11:57 م

أصدرت وزارة الخارجية المصرية ، مساء يوم الاثنين، بيانا حول التطورات الأخيرة في مدينة عفرين السورية.



وأدان البيان "الاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية"، وما نجم عن العمليات العسكرية التركية "من انتهاكات في حق المدنيين السوريين، وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة".



واعتبر البيان أن "الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي، باعتبارها تقوض من جهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا".

