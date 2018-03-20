نور فرحات: "احنا شبه دولة من زمان"

20 مارس 2018 - 12:11 ص

علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، على مطالبات البعض لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإنشاء حزب سياسي جديد يضم كل المؤيدين له.



وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الاثنين، "عندما قرر السادات هجر حزب مصر وإنشاء الحزب الوطني هرول أغلب أعضاء حزب مصر إلي الحزب الجديد ليكونوا في كنف الرئيس.كتب مصطفي أمين عمودا رقيقا في الأخبار قال فيه أنه كان يتمني ألا تحدث الهرولة بهذا الشكل .غضب السادات وأمر بمنعه من الكتابة" .

وأضاف "فرحات": "مرت الأيام وأقام السادات حفل زفاف صغري بناته ودعي إليه كل رؤساء التحرير ومنهم بالطبع صفيه وخليله موسي صبري .. اقترب موسي من السادات وقال له بحميمية أنه كان يتمني في هذه المناسبة الميمونة أن يدعو مصطفي أمين للحفل وأن يغفر له.. وافق السادات وهو يتأمل السحاب وينفث دخان غليونه وطلب من مدير مكتبه فوزي عبد الحافظ أن يرسل سيارة لإحضار مصطفي أمين.

وتابع الفقيه الدستوري: "رفض مصطفي أمين الحضور لانشغاله بمهام ، طلب موسي من السادات الصفح عن مصطفي أمين والسماح له بالكتابة ، وعاد كاتبنا الكبير يكتب".

واختتم "فرحات" تدوينته بالقول "شبه دولة من زمان"







