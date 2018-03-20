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بوتين يقرر استدعاء قوات الاحتياط لهذا السبب

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بوتين
بوتين

المصريون ووكالات

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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقتضي باستدعاء المواطنين الروس الواقعين ضمن قوات الاحتياط، في عام 2018، للخضوع للتدريبات العسكرية.
ووفقاً للمرسوم المنشور على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، قرر رئيس الدولة هذا العام، دعوة المواطنين الروس، الواقعين ضمن قوات الاحتياط لاجتياز التدريبات العسكرية في القوات المسلحة وهيئات أجهزة الأمن الاتحادي الروسي، لفترة تصل إلى شهرين، بحسب قناة "روسيا اليوم".
ويترتب على استدعاء قوات الاحتياط، عقد التدريبات في الوقت المحدد المتفق عليه مع السلطات التنفيذية، باستثناء استدعاءات التفتيش، التي تحدد مواعيدها وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي.
وصدرت تعليمات إلى الحكومة والهيئات التنفيذية للسلطات التنفيذية، لضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة باستدعاء الاحتياط لإجراء التدريبات العسكرية.
ولم يتضح ما إذا هذا الاستدعاء له صلة بقيام روسيا بنشر قوات في قاعدة حميميم الجوية شرقي سوريا، منذ سبتمبر عام، 2015 لدعم القوات الحكومية في البلاد في قتالها ضد التنظيمات المتطرف.

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