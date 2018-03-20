معلومة خطيرة بشأن تفجير الطائرة الروسية في سيناء

20 مارس 2018 - 03:06 ص

كشف الإعلامي عماد الدين أديب عن أن المخابرات التركية تقف وراء تفجير الطائرة الروسية في شرم الشيخ، أكتوبر 2015.



وأوضح "أديب"، في تصريحات لقناة "الحياة"، مساء الاثنين، أن "يوم السبت الذي تلى عملية تفجير الطائرة اجتمع أعضاء التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول مع قيادات تركية لوضع خطة للترويج ضد مصر"، حسبما أفاد.



وأشار إلى أنه «تم رصد مبلغ مالي كبير من المال القطري لتنفيذ تلك الخطة»، مشددًا على أن حديثه «خبر، وليس رأيا أو اجتهادا شخصيا»، على حد قوله.

