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"أديب" يفجر مفاجأة مدوية عن مقتل "ريجيني"

دفتر أحوال الوطن

ريجيني
ريجيني

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي عماد أديب عن أن المتورط الرئيسي في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني هو «جهاز مخابرات أوروبي»، دون أن يحدد اسم الدولة.
وأضاف، في تصريحات لقناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن «هذه الدولة، (لم يسمها)، لديها مصالح بترولية متضاربة مع شركة إيني الإيطالية».

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