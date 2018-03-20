» "أديب" يفجر مفاجأة مدوية عن مقتل "ريجيني"

20 مارس 2018 - 03:10 ص

كشف الإعلامي عماد أديب عن أن المتورط الرئيسي في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني هو «جهاز مخابرات أوروبي»، دون أن يحدد اسم الدولة.