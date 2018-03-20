» آمال ماهر تكشف حقيقة اعتداء تركي آل الشيخ عليها

20 مارس 2018 - 03:12 ص

أكد الفنانة آمال ماهر، أن ما أثير مؤخرا عن مشكلة بينها وبين رئيس الهيئة الرياضية السعودية، تركى آل الشيخ، عار تماما من الصحة، لافتة إلى أن الأمر برمته ليس أكثر من خلاف على بعض الأمور الفنية.

