» "هذا ما فعله ولي العهد السعودي مع الإخوان"

20 مارس 2018 - 03:16 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يتحدث عن جماعة الإخوان بجدية شديدة، مضيفا أنه "يتعقبهم في المدراس والجامعات وفي كل مكان في السعودية".



وأوضح "أديب"، في برنامجه "كل يوم"، مساء الاثنين، أن "الإخوان مجرد وهم، ويحاولون بشكل دائم أن يصنعوا هالة حولهم»، مشيرا إلى أن حكم الإخوان سقط في كل الدول.

