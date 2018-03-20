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مشادة نارية بين كاتبة ومحامي بسبب "الزوجة الثانية"

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المصريون ـ متابعات

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نشبت مشادة كلامية على الهواء مباشرة بين المحامي عصام عجاج والكاتبة عفاف السيد، وذلك بسبب مشروع  قانون يهدف إلى تجريم الزواج بأخرى دون علم الزوجة الأولى.
وأكد «عجاج»، في لقائه مع برنامج «القاهرة اليوم»، مساء الاثنين، إن مشروع  القانون يقوم على ما يسمى «الضرر المفترض».
وأوضح أن «الضرر يجب أن يكون واقعًا وليس محتملًا أو مفترضًا، بدليل أن القاضي يطالب الزوجة بإثبات الضرر الواقع عليها من تعدد الزوجات».
وأشار إلى أن «عواطف الأنثى، مثل عاطفة الغيرة، لا تعد ضررًا حقيقيًا، ولكن الشعور بالإهانة يعد ضررًا»، واعتبر أن «الزواج بأخرى لا ينطوي على إهانة»، مشددا على أن «مشروع القانون الجديد سيبوء بالفشل؛ لأنه يخالف الشريعة الإسلامية ويخالف الدستور».
من جانبها، قالت الكاتبة عفاف السيد إن «القانون هو الذي منع الرق وليس الشرع، وكذلك ظاهرة زواج القاصرات»، مشددة على أنه «سيمنع أيضًا تعدد الزوجات».
وتقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون يهدف إلى توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر بحق الزوج الذي يتزوج بأخرى دون أن يخبر زوجته الأولى، ليرد عليها المحامي: «ابقي قابليني».

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